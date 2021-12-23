في وضح النهار.. سطو مسلح على نائبة في الكونجرس الأمريكي

تواصل- فريق التحرير

في عملية تظهر الانفلات الأمني في الداخل الأمريكي، تعرضت النائبة في الكونغرس الأمريكي ماري غاي سكاتلون لسطو مسلح في وضح النهار.

وبحسب ما ذكرته شبكة (سي بي اس) نيوز الأمريكية فإن النائبة سكاتلون تعرضت للسطو المسلح من قبل مجهولين بعد أن قطعوا الطريق أمامها وقاموا بسرقة أغراضها الشخصية، وذلك وسط انفلات أمني بمدينة فيلادلفيا الأمريكية.

وجاءت السرقة التي تعرضت لها في فيلادلفيا بعد 24 ساعة فقط على حادث سرقة سيارة عضو آخر في الكونغرس الأمريكي تحت تهديد السلاح في إحدى ضواحي مدينة شيكاغو.

وكانت مدينة فيلادلفيا قد شهدت على غرار العديد من المدن الأمريكية ارتفاعا في الجرائم العنيفة خلال العام الماضي حيث زادت بنسبة 80 بالمئة.

بينما ارتفعت عمليات السرقة تحت تهديد السلاح بنسبة 27 بالمئة مقارنة بالعام 2020.