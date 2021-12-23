إطار المركبة اشتعل.. فيديو خطير لاستعراض بالتفحيط كاد يتسبب في كارثة

تواصل- فريق التحرير:

تداور رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لاستعراض خطير على طريق عام بالمركبات، حيث ظهر قائد مركبة وهو يقوم بالتفحيط بشكل خطير حتى أن إطار المركبة قد اشتغل وظهرت النيران به من شدة التفحيط.

ويظهر الفيديو أشخاصا واقفين على جانبي الطريق في حين أن هناك مركبات أخرى متوقفة فى الاتجاه الآخر، وبينما حاول البعض إيقاف قائد المركبة ليتوقف عن التفحيط والإشارة له بالتوقف إلا أنه استمر في الاستعراض حتى كاد يتسبب في كارثة وتعريض حياة الآخرين للخطر.

وأفاد البعض أن الفيديو في الكويت وليس في المملكة، لكنه يأتي بعد أيام من تعرض معلمة القرآن نسرين النوفل إلى حادث مروع بسبب قيام شخص بالتفحيط ما تسبب في وفاة طفلتيها بينما ترقد “النوفل” في العناية المركزة.

كانت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، قررت تغليظ عقوبة التفحيط وتوقيع غرامة كبيرة على مَن يرتكب مخالفة التفحيط في الطرق العامة.

وقررت إدارة المرور قررت معاقبة مَن يمارس التفحيط للمرة الرابعة، بغرامة قدرها مليون ريال.

وينص نظام المرور على معاقبة المفحط في المرة الأولى بغرامة قدرها 20 ألفاً مع حجز مركبته 15 يوماً، ومعاقبته في المرة الثانية بغرامة 40 ألفاً مع حجز المركبة شهراً، وفي المرة الثالثة يعاقب بالغرامة 60 ألفاً مع مصادرة المركبة.