الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مطور عقاري: العقار سلعة يصعب احتكارها لهذا السبب (فيديو)

مطور عقاري: العقار سلعة يصعب احتكارها لهذا السبب (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

قال المطور العقاري خالد المبيض، اليوم الخميس، إن احتكار العقار هو مصطلح خاطئ، موضحا أن العقار هو السلعة الوحيدة التي من الصعب احتكارها من قبل مجموعة معينة.

وأضاف المبيض، لبرنامج “عين الخامسة”، على قناة “الإخبارية”، أن حجم العقارات كبير جداً وحجم الملاك لها أو شريحة الملاك لهذه العقارات كبيرة جداً.

وتابع المبيض أنه حتى لو وجد محتكر فهو سلوك عام وليس مجموعة يقومون بالاحتكار، والسلوك العام يعني أن تقوم به مجموعة من المواطنين من ملاك العقارات عندما يكون هناك ترند أو اتجاه صاعد لتوقعات أسعار العقارات، وبالتالي يكون هناك إحجام عن التخلص من هذه العقارات.

مواد ذات صلة

هل يُشترط التقديم عبر منصة “إحكام” لتملك العقار؟

هل يُشترط التقديم عبر منصة “إحكام” لتملك العقار؟

«العمري» يتوقع ارتفاع أسعار العقارات ويوجه نصيحة للراغبين في شراء منزل (فيديو)

«العمري» يتوقع ارتفاع أسعار العقارات ويوجه نصيحة للراغبين في شراء منزل (فيديو)

أداء السوق العقارية في أسبوع.. تراجع النشاط بنسبة 9.2%

أداء السوق العقارية في أسبوع.. تراجع النشاط بنسبة 9.2%

تطوير 6 أراضٍ خاضعة للرسوم من قبل ملاكها بالرياض توفر 3 آلاف قطعة سكنية

تطوير 6 أراضٍ خاضعة للرسوم من قبل ملاكها بالرياض توفر 3 آلاف قطعة سكنية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة