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صادم.. فيديو جديد مُبكي لحادث محمد الشمري المروع

صادم.. فيديو جديد مُبكي لحادث محمد الشمري المروع
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تواصل- فريق التحرير:

ويظهر الفيديو مدى الدمار الذي لحق بالمركبات التي اصطدمت ببعضها، كما ظهرت مركبة “الشمري” وقد تهشمت نصفها الأمامي بالكامل في مشهد يبكي القلوب، وهو ما تفاعل معه المغردون بتعليقات مؤثرة داعين له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالشفاء العاجل.

وكان  وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر، وجه بإخلاء أسرة مشهور سناب شات الراحل محمد الشمري، من مستشفى رفحاء إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الرياض، كما وجه بنقل الطرف الثاني بالحادث يوسف العنزي للمستشفى ذاته.

من جهة أخرى، كشف مدير القطاع الصحي بمحافظة رفحاء محمد النجدي، تفاصيل حالة الطرف الآخر للحادث المواطن يوسف العنزي.

وقال النجدي، إن “العنزي” قد حضر للمستشفى بعد الحادث وكان لديه إصابة بليغة بيده اليسرى، وكسور متفرقة، وتم عمل الإجراءات اللازمة ونقله للبرج الشمالي الطبي في عرعر.

أما بالنسبة لحالة زوجة المواطن يوسف العنزي، وابنتيه، فقد أوضح النجدي أنها مستقرة بفضل الله، ويتلقون الرعاية في المستشفى نظراً لتعرضهم لبعض الكسور.

وكشف أنه قد تم قبول حالتهم في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، وجار التنسيق لنقلهم بطائرة الإخلاء الطبي.

جدير بالذكر أن الحادث الأليم قد وقع الخميس الماضي على طريق رفحاء – لينه، حيث اصطدمت سيارة الراحل محمد الشمري بسيارة المواطن يوسف العنزي وأسرته، وهو الحادث الذي أسفر عن وفاة الشمري وابنته وطفله.

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