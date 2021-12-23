بعد موت مفاجيء لـ 3 لاعبين..  الموت يباغت مشجعا في السوبر الأفريقي (فيديو)

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في وقائع مثيرة تبعث برسائل على ضرورة الانتباه من موت الفجأة والاستعداد للموت على أية حال، حيث توفي بصورة مفاجئة 3 لاعبين أمس في 3 مبارايات مختلفة، إضافة إلى أحد المشجعين.

وسائل إعلام وصفحات إخبارية مغربية أعلنت عن وفاة أحد مشجعي نادي الرجاء البيضاوي لحظة تسجيل الأهلي المصري هدف التعادل في مباراة السوبر الإفريقي، أمس الأربعاء.

وبحسب شهود عيان تعرض الشاب المغربي (35 سنة) لأزمة قلبية مفاجئة لحظة تسجيل الأهلي هدف التعادل في شباك الرجاء بواسطة طاهر محمد طاهر مع نهاية مباراة السوبر الأفريقي.

وبمجرد تسجيل الأهلي لهدف التعادل أصيب المشجع بهبوط، وطلب نقله إلى منزله، ليتوفى بعد نقله إلى المستشفى.

وكانت البداية أمس حول مداهمة الموت للاعبين، بإعلان وفاة اللاعب العماني مخلد الرقادي،أثناء الإحماء قبل انطلاق مباراة فريقه مع نادي السويق.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، في تغريدة عبر تويتر، وفاة اللاعب مخلد الرقادي، مشيرة إلى أنه توفي في المستشفى الذي نقل إليه إثر سقوطه أثناء الإحماء قبل انطلاق مباراة فريقه مع نادي السويق.

بينما أعلنت وسائل إعلام مصرية وفاة حارس مرمى بشكل مفاجئ أمام زملائه.

وأكدت وسائل إعلام محلية، وفاة أحمد أمين حارس نادي الرباط والأنوار المصري إثر تعرضه لإغماء مفاجئ عقب مران فريقه.

فيما أعلن نادي “تورنادو” المشارك في دوري الدرجة الثالثة الإندونيسي لكرة القدم، وفاة حارس مرماه، توفيق رمزي، بعد اصطدامه بأحد لاعبي الخصم أثناء المباراة ضد نادي “فاجانا”.

وأعرب نادي “تورنادو” بعن تعازيه لذوي حارس مرماه توفيق رمزي، البالغ من العمر 20 عاما.

ووثق مقطع فيديو اللحظة المأساوية عندما اصطدام أحد لاعبي الخصم بالحارس الواعد توفيق رمزي الذي كان على عتبة أبواب المنتخب الوطني، حيث كان من المنتظر أن ينضم إلى صفوفه في غضون عامين، لكن حياة حارس المرمى الشاب توقفت بشكل مأساوي.