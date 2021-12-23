وظائف إدارية شاغرة لدى شركة أوقاف للاستثمار

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أعلنت شركة أوقاف للاستثمار (الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف)، تعلن عبر موقع (LinkedIn)، توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بمجال السكرتارية، بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:
شروط التقديم:
– دبلوم معهد الإدارة العامة أو ما يعادلها.
– يفضل بكالوريوس في إدارة الأعمال.
– ما لا يقل عن (2) سنوات خبرة ذات صلة.
– خبرة سابقة في مجال السكرتارية.
– مهارات الحاسب وتطبيقات MS مثل Word و Excel مطلوبة.
ملخص المهام الوظيفية:
– توفير الدعم السكرتاري عالي المستوى والمساعدة الإدارية.
– التعامل مع جميع المراسلات الصادرة والواردة وتحديد أولوياتها (البريد الإلكتروني ، والرسائل ، والطرود ، وما إلى ذلك).
– إدارة جدول الأعمال والمساعدة في تخطيط المواعيد والاجتماعات والمؤتمرات وكتابة المحاضر وترتيب السفر والإقامة عند الحاجة.
– الحفاظ على سياسات وإجراءات الإدارة وتطويرها ، والتأكد من تنفيذها بشكل مناسب.
طريقة ورابط التقديم:
– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية عبر موقع (LinkedIn)، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).