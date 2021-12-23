إجراءات جديدة.. بيان عاجل من سفارة المملكة في الكويت

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في الكويت، بيانًا موجها للمواطنين الراغبين في السفر إليها، بعد اتخاذ الكويت إجراءات جديدة تخص جميع المسافرين إليها.

وقالت السفارة عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” :” تود السفارة إفادة المواطنين الكرام بأن السلطات الكويتية قررت ضرورة حصول القادمين لدولة الكويت على شهادة PCR قبل موعد السفر بـ (48 ساعة) مع تطبيق حجر منزلي مدته 10 أيام”.

وأضافت السفارة أنه يمكن إنهاء الحجر:” في حال إجراء فحص PCR (بعد 72 ساعة) من الوصول. وسيتم العمل بذلك اعتبارا من الأحد 2021/12/26″.

وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، عدم السماح بالسفر خارج دولة الكويت للمواطنين الذين مضى عليهم 9 أشهر على تلقيهم الجرعة المكتملة والمعتمدة لدى دولة الكويت واعتبارهم غير مكتملي التحصين مالم يتلقوا الجرعة التعزيزية ( التنشيطية ) وذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق 2022/1/2.

وأضاف الطيران المدني- حسب صحيفة الراى- أنه لن يقبل أي راكب قادم الى دولة الكويت الا بعد تقديم شهادة فحص PCR سلبية تثبت خلوه من فيروس كورونا شريطة أن تكون سارية المفعول (48) ساعة من تاريخ المسحة ( الفحص ) الى وقت القبول على الرحلة.