الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

إجراءات جديدة.. بيان عاجل من سفارة المملكة في الكويت

إجراءات جديدة.. بيان عاجل من سفارة المملكة في الكويت
0

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في الكويت، بيانًا موجها للمواطنين الراغبين في السفر إليها، بعد اتخاذ الكويت إجراءات جديدة تخص جميع المسافرين إليها.

وقالت السفارة عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” :” تود السفارة إفادة المواطنين الكرام بأن السلطات الكويتية قررت ضرورة حصول القادمين لدولة الكويت على شهادة PCR قبل موعد السفر بـ (48 ساعة) مع تطبيق حجر منزلي مدته 10 أيام”.

وأضافت السفارة أنه يمكن إنهاء الحجر:” في حال إجراء فحص PCR (بعد 72 ساعة) من الوصول. وسيتم العمل بذلك اعتبارا من الأحد 2021/12/26″.

وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني  في الكويت، عدم السماح بالسفر خارج دولة الكويت للمواطنين الذين مضى عليهم 9 أشهر على تلقيهم الجرعة المكتملة والمعتمدة لدى دولة الكويت واعتبارهم غير مكتملي التحصين مالم يتلقوا الجرعة التعزيزية ( التنشيطية ) وذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق 2022/1/2.

وأضاف الطيران المدني- حسب صحيفة الراى- أنه لن يقبل أي راكب قادم الى دولة الكويت الا بعد تقديم شهادة فحص PCR سلبية تثبت خلوه من فيروس كورونا شريطة أن تكون سارية المفعول (48) ساعة من تاريخ المسحة ( الفحص ) الى وقت القبول على الرحلة.

مواد ذات صلة

الأرصاد تتوقع أمطارًا رعدية من غد الجمعة وحتى الأحد على هذه المناطق

الأرصاد تتوقع أمطارًا رعدية من غد الجمعة وحتى الأحد على هذه المناطق

صادرات لبنان إلى المملكة تتصدر لقاءات ميقاتي.. بماذا رد وزير الصناعة؟

صادرات لبنان إلى المملكة تتصدر لقاءات ميقاتي.. بماذا رد وزير الصناعة؟

الصحة العالمية تحذر من «وهم شائع» بشأن فيروس كورونا

الصحة العالمية تحذر من «وهم شائع» بشأن فيروس كورونا

تحذير من حساب «موثّق» باسم الأميرة عادلة بنت عبدالله يوزع مساعدات مالية

تحذير من حساب «موثّق» باسم الأميرة عادلة بنت عبدالله يوزع مساعدات مالية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>