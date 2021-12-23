وزير الداخلية اللبناني يكشف أهم ما تم تنفيذه لرأب الصدع مع المملكة

تواصل- فريق التحرير:

قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إن وزارة الداخلية اتخذت في موضوع رأب الصدع مع المملكة ودول الخليج، مجموعة خطوات وإجراءات تتعلق بضبط الحدود ومنع التهريب، وهي بنود أساسية في المبادرة الخليجية الفرنسية.

وأشار وزير الداخلية اللبناني، في حوار له مع صحيفة “القبس ” الكويتية، إلى أنه منذ حصول الأزمة طالب بإزالة أي شائبة تزعج الدول العربية أو تهددها في أمنها وأمانها المجتمعي، مشيرًا إلى أن ارتباط لبنان بمنطقة الخليج “يكبِّره”.

وأكد أن الاجتماعات مع الأجهزة الأمنية دورية ومستمرة سواء مع شعبة المعلومات أو مع جهازَي أمن المطار والجمارك إلى جانب متابعة الأطر الإدارية في ما يتعلق بالشركات الصناعية الغذائية، التي يمكن أن تتخذ ستاراً لعمليات مشبوهة.

وأوضح مولوي، أن “لبنان سيعمل على تعزيز علاقة مميزة وممتازة مع الأشقاء العرب، ولا سيما مع السعودية، وذلك بناء على ما جاء في الدستور اللبناني، من حيث هوية وانتماء لبنان العربيين”.

وأضاف: “واجباتنا اتخاذ كل التدابير والإجراءات الضرورية لصون نظامهم وأمنهم وأمانهم، بمعزل عن أي مطالبة بضمانات”، مطالبا الشعب اللبناني “أن يكون منصفاً بحق أشقائه.حيث تستضيف الدول الخليجية مئات آلاف اللبنانيين، وتمثل مجال البلاد الاقتصادي، ولا ينتعش لبنان إلا بالعرب”.