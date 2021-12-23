عقب حادث الشمري.. شاهد السيارة التي أمر بها الأمير عبد العزيز بن فهد لـ يوسف العنزي (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو للسيارة التي أمر بها الأمير عبد العزيز بن فهد ليوسف العنزي المصاب في الحادث الأليم، الذي أسفر عن وفاة مشهور السناب محمد الشمري.

وعلق أحد المغردين الذين تداولوا مقطع الفيديو قائلا :” السيارة التي أمر بها الأمير عبدالعزيز بن فهد حفظه الله ليوسف العنزي .. حفظ الله أبو تركي وجزاه الله خير الجزاء على ما تقدم من خير للناس”.

وكان الأمير عبدالعزيز بن فهد، قد قدم أيضا مبلغ نصف مليون ريال مساعدة مالية لأسرة الفقيد محمد الشمري الذي توفي مع اثنين من أبنائه.

كما تكفل أيضا الأمير عبدالعزيز بن فهد، بسداد ديون الراحل محمد الشمري- رحمه الله- والتي بلغت مليوني ريال.