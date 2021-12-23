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الكويت تمنع سفر «المهنيين الخليجيين» إلا بإذن مسبق

الكويت تمنع سفر «المهنيين الخليجيين» إلا بإذن مسبق
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تواصل-فريق التحرير:

عممت وزارة الداخلية الكويتية، قرارًا للمنافذ بعدم سفر المهنيين الخلييجين إلا بموافقة مسبقة.
ونقلت صحيفة الراى عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة”، أن التعميم لا يشمل العسكريين لأنه لا يحق للعسكري السفر إلا بإذن مسبق وهو معمول به في كافة المؤسسات العسكرية وهو اجراء احترازي وأمني لوجوب أخذ الموافقات الأمنية المسبقه السفر لها أو من عدمه، أما الوافدون العاملون في وزارة الداخلية فلا يستطيعون السفر إلا بإذن خروج مسبق.
واختتمت المصادر أن كثيرا من الخليجيين العاملين في وزارة الداخلية تحت مسمى “مهني” طبيعة عملهم لا تتطلب الحضور اليومي الامر الذي يجعلهم يغادرون البلاد في وقت الراحة أو الاجازة الاسبوعية ما سيتسبب في زيادة عدد الحالات، مشيرة إلى أن الإجراء تنظيمي.

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