صادرات لبنان إلى المملكة تتصدر لقاءات ميقاتي.. بماذا رد وزير الصناعة؟

تواصل- فريق التحرير

في ظل تطورات العلاقة بين لبنان والمملكة ، اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير الصناعة جورج بوشكيان في السراي الحكومي صباح اليوم.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية، فقد أعلن الوزير بوشكيان في تصريح له قائلا : “بحثنا مع دولة الرئيس في أمور تتعلق بمسألة التصدير إلى المملكة”.

وأضاف أننا نتباحث فيها حاليا مع غرفة التجارة والصناعة والهيئات الصناعية لإيجاد آلية لهذا الموضوع “وإن شاء الله خير”.

ونوّه وزير الصناعة أنه تم البحث في موضوع الزيارة الرسمية التي سأقوم بها للعراق مع وفد من رجال الأعمال اللبنانيين حيث سنلتقي وزراء ورجال أعمال عراقيين من أجل فتح الأسواق بيننا وبين العراق.

كما اجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الدفاع العميد موريس سليم وتم خلال اللقاء البحث بالأوضاع العامة.