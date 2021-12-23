قتلى وجرحى في انفجار بسوق وسط طهران (فيديو مروع)

تواصل – فريق التحرير:

أكدت مصادر مطلعة، مساء اليوم الخميس، سقوط قتيلين على الأقل وإصابة آخرين، بانفجار وحريق في أحد أسواق العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت المصادر، إنه لم يعرف على الفور سبب هذا الانفجار الذي يأتي ضمن سلسلة انفجارات وحرائق غامضة تشهدها إيران، وفقا لـ”العربية”.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، قبل أسبوعين، بسماع دوي انفجار ضخم جنوب غربي العاصمة طهران في منطقة ساحة شهاباد، مشيرة إلى انفجار في أنبوب للغاز.

وقال جلال المالكي المتحدث باسم إدارة الإطفاء إن الحريق سببه تسرب للغاز من الأنبوب بسبب حفريات في المنطقة”.

يشار إلى أن إيران شهدت خلال العام الحالي، سلسلة حرائق غامضة، كان آخرها ما تعرضت له منشأة نطنز قبل 3 أسابيع، وسط روايات متناقضة من السلطات الإيرانية بشأن سبب الانفجار.

هذا واندلع أيضا حريق في أبريل الماضي في مصنع للمواد المتفجرة والمفرقعات في محافظة أصفهان وسط البلاد، وأدى إلى إصابة 9 عمال بجروح ولم تحدد أسبابه، وفي 8 مايو، وقع حريق واسع عند مدخل مدينة‎بوشهر جنوب البلاد التي تضم محطة “بوشهر” النووية.

وأيضا اندلع حريق كبير في ميناء بوشهر في يوليو الماضي، ما أدى لاحتراق 7 سفن على الأقل، من دون وقوع ضحايا.