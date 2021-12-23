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تداول أنباء عن إعادة وزارة المالية استقبال طلبات الإعانة.. و«حساب المواطن» يحسم الجدل

تداول أنباء عن إعادة وزارة المالية استقبال طلبات الإعانة.. و«حساب المواطن» يحسم الجدل
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تواصل-فريق التحرير :

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً أثارت الجدل حول قيام وزارة المالية بإعادة استقبال طلبات الإعانة الخاصة بـ”حساب المواطن” لذوي الدخل المنخفض والمحدود، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد فترة توقف قاربت العامين.
هذه الأنباء دفعت برنامج “حساب المواطن” للرد وحسم الجدل بشكل نهائي، حيث أوضح الحساب أنه تم تعليق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المقررة على ضوابط دعم البرنامج، موضحا أن التسجيل كان متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم، ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.
وتم تعليق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج، علمًا بأن التسجيل كان متاحا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020 لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين، سعدنا بخدمتك
وكان رواد مواقع التواصل تداولوا منشور جاء فيه :” وزارة المالية تعيد استقبال طلبات الإعانة الخاصة بحساب المواطن لذوي الدخل المنخفض والمحدود، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد فترة توقف قاربت العامين”.

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