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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الأرصاد تتوقع أمطارًا رعدية من غد الجمعة وحتى الأحد على هذه المناطق

الأرصاد تتوقع أمطارًا رعدية من غد الجمعة وحتى الأحد على هذه المناطق
الأرصاد تتوقع أمطارًا رعدية من غد الجمعة وحتى الأحد على هذه المناطق
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تواصل-فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس في اليومين القادمين، متوقعًا هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة من غداً الجمعة إلى الأحد المقبل.
وأوضح المركز، أن الفرصة تتهيأ لهطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة على معظم مناطق المملكة ، حيث يتوقع أن يبدأ تأثريها من يوم الجمعة إلى يوم الأحد على مناطق ومنها مكة المكرمة “القنفذة، الليث، أضم، ميسان، الطائف”، ومن ثم “تربة، الخرمة، رنية”، والباحة “الباحة، بلجرشي، المندق، الحجرة، قلوة، المخواه”.
وتضمنت المناطق المتأثرة بالموجة المطرية، المدينة المنورة “المدينة المنورة، العلا، العيص، وادي الفرع، المهد، وحائل “حائل، بقعاء، الغزالة ومعظم محافظات المنطقة”.
كما توقع المركز أن تتأثر يوم السبت والأحد مناطق منها القصيم “بريدة، عنيزة، الرس، البكيرية ومعظم محافظات المنطقة، والرياض “الرياض العاصمة، المزاحمية، القويعية، الخرج، الأفلاج، رماح، شقراء، المجمعة، عفيف، الدوادمي ،الغاط، والشرقية “الدمام، الخبر، القطيف، رأس تنورة، بقيق، الجبيل، الأحساء” بهطول أمطار متوسطة في مجملها.

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