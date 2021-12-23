الأرصاد تتوقع أمطارًا رعدية من غد الجمعة وحتى الأحد على هذه المناطق

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كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس في اليومين القادمين، متوقعًا هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة من غداً الجمعة إلى الأحد المقبل.

وأوضح المركز، أن الفرصة تتهيأ لهطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة على معظم مناطق المملكة ، حيث يتوقع أن يبدأ تأثريها من يوم الجمعة إلى يوم الأحد على مناطق ومنها مكة المكرمة “القنفذة، الليث، أضم، ميسان، الطائف”، ومن ثم “تربة، الخرمة، رنية”، والباحة “الباحة، بلجرشي، المندق، الحجرة، قلوة، المخواه”.

وتضمنت المناطق المتأثرة بالموجة المطرية، المدينة المنورة “المدينة المنورة، العلا، العيص، وادي الفرع، المهد، وحائل “حائل، بقعاء، الغزالة ومعظم محافظات المنطقة”.

كما توقع المركز أن تتأثر يوم السبت والأحد مناطق منها القصيم “بريدة، عنيزة، الرس، البكيرية ومعظم محافظات المنطقة، والرياض “الرياض العاصمة، المزاحمية، القويعية، الخرج، الأفلاج، رماح، شقراء، المجمعة، عفيف، الدوادمي ،الغاط، والشرقية “الدمام، الخبر، القطيف، رأس تنورة، بقيق، الجبيل، الأحساء” بهطول أمطار متوسطة في مجملها.