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مقتل رئيس جهاز الأمن الوقائي لميليشيا الحوثي في غارة للتحالف بصنعاء

مقتل رئيس جهاز الأمن الوقائي لميليشيا الحوثي في غارة للتحالف بصنعاء
مقتل رئيس جهاز الأمن الوقائي لميليشيا الحوثي في غارة للتحالف بصنعاء
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر عسكرية، مقتل رئيس جهاز الأمن الوقائي للميليشيات الحوثي سجاد الضحياني، في إحدى غارات قوات تحالف دعم الشرعية على العاصمة اليمنية صنعاء.

فيما أكدت مصادر قبلية مطلعة، مقتل قيادات بارزة وإصابات آخرين إصابات بالغة في صفوف الحوثيين من بيهم الضحياني ، مشيرة إلى أنهم كانوا رفقة مندوب إيران حسن إيرلو، ومجموعة كبيرة من خبراء تابعين للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

في الوقت نفسه أعلنت قوات التحالف تنفيذ 36 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلى جانب تدمير 28 آلية عسكرية، والقضاء على أكثر من 310 عناصر إرهابية.

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