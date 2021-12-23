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مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 46 طنًا من المساعدات للسودان (صور)

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 46 طنًا من المساعدات للسودان (صور)
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تواصل – واس:

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، شحنة مساعدات صحية وبيئية تزن أكثر من 46 طنًّا لجمهورية السودان، تشتمل على 232 مولدًا كهربائيًا لدعم المنشآت الصحية، وأدوية وأمصال طبية، وأجهزة رشّ مبيدات حشرية، وآلاف الناموسيات المشبعة وغيرها.
وجرى تسليم المساعدات في مطار الخرطوم الدولي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، وعدد من المسؤولين السودانيين، وفريق من مركز الملك سلمان للإغاثة.
وقدم وكيل الصحة الاتحادي المكلف الدكتور هيثم محمد إبراهيم شكره لحكومة المملكة العربية السعودية على وقوفها الدائم إلى جانب السودان، مؤكدًا أن هذه الشحنة امتداد لمساعدات سابقة قدمتها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم النظام الصحي ومكافحة فيروس كورونا في السودان، مثنيًا على الجهود المبذولة من المركز التي جعلته شامخًا في مجال العمل الإنساني.
وتأتي هذه المساعدات إنفاذًا للتوجيهات الكريمة من قيادة المملكة بالوقوف مع الشعب السوداني الشقيق في جميع الظروف والأوقات، تأكيدًا على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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