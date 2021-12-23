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مشاهد حية من داخل مطار أبها بعد محاولة الحوثي الفاشلة لاستهدافه

مشاهد حية من داخل مطار أبها بعد محاولة الحوثي الفاشلة لاستهدافه
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تواصل – فريق التحرير:

أفادت قناة “الإخبارية”، بأن حركة المسافرين بمطار أبها تسير بشكل طبيعي بعد محاولة الاستهداف الفاشلة التي نفذتها مليشيا الحوثي، صباح اليوم، بطائرة مسيرة مفخخة وتصدت لها قوات التحالف.

وبثت “الإخبارية”، مشاهد حية من داخل المطار، تظهر الحركة الطبيعية، مؤكدة أن حركة المسافرين تسير بشكل طبيعي.

وفي وقت سابق أعلنت قوات التحالف، تدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف المطار، وتناثر الشظايا بمحيط المطار دون وقوع إصابات، مؤكدة أنها رصدت مصدر التهديد وعملت على تحييده وتدميره وأن الأمور تسير بشكل طبيعي.

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