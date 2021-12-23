ليس الحادث الأول.. «مهدي السنر» يكشف تفاصيل الانقلاب المروع لمركبته بـ«نفود الزلفي»

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روى الشاب “مهدي السنر” تفاصيل مقطع الفيديو المتداول قبل أيام، والذي وثق انقلاب مركبته الهايلكس 14 مرة على كثبان الرمال بنفود الزلفي أثناء ممارسة “التطعيس”.

وقال “السنر” وفقاً لـ”العربية نت”، إنه واجه لحظات صعبة أثناء حادث انقلاب سيارته، والتي تدحرجت 14 مرة بعد أن فقد السيطرة عليها؛ حيث تمسك بسقف السيارة وكان يربط أحزمة الأمان.

وأضاف أن الفكرة بدأت بمحاولة تجربة للسيارة والتي جهزها للمشاركة في مسابقة “ليوا” بالإمارات، بسبب حبه لممارسة رياضة الـ”تطعيس” على مدار 6 أعوام، من خلال المشاركة بجروب خاص من بعض الشباب.

وتابع “السنر”، أنه ومجموعة من الشباب كانوا يقومون بعملية “ترهيم وتزويد” السيارات، وهي عبارة عن عملية تركيب المكائن القوية التي يقوم بتبديل قطعها مع سيارات، حيث يتم تجهيز السيارات بأحدث سبل القوة والسرعة.

وقال الشاب صاحب الـ29 ربيعًا: إنه بعد الحادث قام بفك السيارة بالكامل وتعديل ماكينتها للمشاركة في المسابقة، وإعادة هيكلتها خلال 4 أيام، وتم تجهيزها للمشاركة في المسابقة وتعديل كافة الإشكاليات.

وأشار إلى أنها المرة الرابعة التي تنقلب به سيارة، فالأمر سهل لأنه قام بوضع كل طرق الأمان التي تضمن عدم وجود إصابات تزيد عن 10% عبر عمل كافة إجراءات السلامة، ومنها الحديد الداخلي “والرول جييت” وأحزمة الأمان السداسية وقاطع الكهرباء لإبعاد الحريق وعوازل البنزين.