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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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تعميم من «الشؤون الإسلامية» بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد

تعميم من «الشؤون الإسلامية» بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم، تعميمًا لكافة فروعها بمناطق المملكة يتضمن التأكيد على منسوبي المساجد بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكدت عبر حسابها في “تويتر”، على ضرورة تطبيق التباعد بين المصلين ولبس الكمامة في المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك وفقًا لما ورد من وزارة الصحة.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت على ضرورة توخي الحذر والعمل على الحد من انشار الفيروس، والتقيد بالإجراءات الاحترازية، والمسارعة في استكمال وتلقي الجرعات المستحقة، والحصول على الجرعات التنشيطية.

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