خبير صحي: كل ما يشاع حول أضرار تلقي الأطفال للقاحات كورونا غير صحيح

تواصل – فريق التحرير:

قال مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي، الدكتور أحمد العمار، أن كل ما ينشر من شائعات حول عدم جدية لقاحات كورونا للأطفال، عار تمامًا من الصحة.

وأكد العمار عبر حسابه في “تويتر”، أن تلقي اللقاح للأطفال ضرورة، وأنهم لابد أن يعودوا لممارسة حياتهم، ومدارسهم وتعليمهم ولا يصح عزلهم عن الدنيا وعن العالم وحتى لا يكونوا سببًا في تفشي الوباء في حالة عدم أخذ اللقاحات.

ونفي العمار صحة الأقاويل المنتشرة بأن اللقاح يدخل إلى خلايا الأطفال ويدمرها، وأن آثار اللقاحات ستظهر بالسلب على صحة الأطفال فيما بعد، مؤكدًا أن هذا كلام غير علمي، وأنه من المستحيل دولة في العالم تعطي لقاح لـ 5 أو 10 ملايين من أبنائها وهي تشك أنه يضرهم أو يضر مجتمعها.

وأكد أن الآثار الجانبية للقاحات تكون خفيفة وفي الأيام الأولى من تلقي الجرعات، وأن الضرر من الإصابة بالفيروسات أصعب وأشد بكثير.