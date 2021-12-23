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«مديرية السجون» تعلن فتح باب القبول والتسجيل على رتبة «جندي».. إليك الشروط ورابط التقديم

«مديرية السجون» تعلن فتح باب القبول والتسجيل على رتبة «جندي».. إليك الشروط ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للسجون مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لرتبة (جندي)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

* الرتبة:

– جندي.

* المؤهل المطلوب:

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

* الشروط:

1- أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

3- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

4- أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

5- ان يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

6- ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

7- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

8- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

* موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1443/05/22هـ الموافق 2021/12/26م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1443/05/26هـ الموافق 2021/12/30م.

* طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

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