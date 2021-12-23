بدولة عربية.. طعن مؤذن منع منحرفين من بيع المخدرات أمام المسجد

تواصل – فريق التحرير:

تعرض أحد المؤذنين في مسجد بمحافظة الجيزة المصرية، للطعن على يد مسجلين من أرباب السوابق، بعدما منعهما من بيع المواد المخدرة أمام المسجد.

وكشف المؤذن، أنه عند قيامه بمنع شخصين من المسجلين خطر من بيع المخدرات أمام المسجد، قاما بطعته وأصاباه بكسر في اليد وجروح متفرقة بالجسد.

وأضاف أنه توجه كعادته للمسجد لصلاة الفجر وبعد تأكده من خروج جميع المصلين، توجه لغلق الأبواب، لكنه فوجئ بهجوم عليه حيث وضع أحدهما سلاحًا أبيض على رقبته وانهالا عليه طعنًا وضربًا، وفق “القاهرة 24”.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوصول مُسن به إصابات متفرقة من جسده، وتحرك رجال المباحث بعدما طالب المجني عليه بسرعة القبض على المتهمين وتقديمهما للمحاكمة.