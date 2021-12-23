رداً على الشائعات.. «توكلنا» يوضح سبب بقاء خدمة تصاريح الخروج أثناء منع التجول

تواصل – فريق التحرير:

أكد تطبيق “توكلنا” أن خدمات تصاريح الخروج أثناء منع التجول باقية على التطبيق في حال – لا قدر الله- إعادة منع التجول بالمملكة.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين بشأن رسالة متداولة عن إضافة خدمة تصاريح التجول عبر “توكلنا”، إلا أن التطبيق أكد في رده أن الخدمة باقية منذ إطلاقها عبر “توكلنا” في حال إعادة منع التجول – لا قدر الله-.

يأتي هذا في وقت تصدر فيههاشتاق “حظر التجول”، قائمة الترند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في المملكة، وذلك بعد نقاش بين المغردين حول مدى إمكانية إعادة فرض الحظر الكلي بعد ارتفاع المنحنى الوبائي لإصابات كورونا في المملكة خلال الأيام الأخيرة.

وفي وقت سابق حسمت وزارة الصحة الجدل بشأن العودة إلى فرض الاحترازات الصحية المشددة في المملكة، حيث قال متحدث الصحة في لقاء مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أنه لا عودة إلى الحجر والاحترازات الصحية المشددة – بمشيئة الله-، والتي كان لابد منها في مراحل سابقة، مشيراً أن الوضع الآن تغير نظراً لتوفر اللقاحات ووعي المجتمع، والإقبال على الجرعة التنشيطية.