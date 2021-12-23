اغتيال مسؤول حكومي سوري في درعا وإصابة أفراد عائلته (صور)

وتواصل – وكالات:

لقي رئيس مجلس بلدية النعيمة بمحافظة درعا السورية، مصرعه صباح اليوم، جراء انفجار عبوة ناسفة، وأصيب عدد من أفراد عائلته بجروح.

وأفادت وسائل إعلام أن علاء ضيف الله العبود رئيس مجلس البلدية بحي الكاشف في درعا، توفي إثر عملية اغتيال نجمت عن تفجير سيارته.

وأوضحت أن التفجير كان ناتجًا عن عبوة زرعها مجهولون أسفل سيارته، مما أدى إلى إصابته بجروح بليغة وتعرض أفراد من عائلته لجروح متفاوتة، وفق”سبوتنيك”.

وأكدت أنه تم نقل المسؤول الحكومي، وقد قطعت أطرافه السفلية، إلى مشفى درعا الوطني ومنه إلى العاصمة دمشق، ليفارق الحياة في الطريق.