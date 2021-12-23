الراتب 17 ألف ريال.. السفارة البريطانية في الرياض تعلن عن هذه الوظائف

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أعلنت السفارة البريطانية في الرياض، عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف إدارية شاغرة للعمل بمقر السفارة بمدينة الرياض، مشيرة إلى أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
* المسمى الوظيفي:
– مستشار أول (استثمار الخدمات المالية والمهنية).
(Financial and Professional Services Investment)
* المؤهلات والخبرات:
1 – درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال أو تخصصات ذات صلة.
2 – خبرة سابقة في مجال الاستثمارات وتطوير الأعمال.
3 – القدرة على العمل على جميع المستويات التنظيمية.
4 – خبرة في تطوير العلاقات والتأثير مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص.
5 – مهارات اتصال ممتازة باللغة الإنجليزية.
6 – القدرة على التنسيق والمساهمة في تطوير الإستراتيجية وتخطيط الأعمال.
7 – مهارات تقنية المعلومات واتقان تطبيقات Microsoft Office (Excel ، Word ، Outlook ، Teams).
* نطاق الراتب:
– راتب شهري: (17763 ريال).
* طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للسفارة:
رابط التقديم:
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