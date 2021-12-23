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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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الراتب 17 ألف ريال.. السفارة البريطانية في الرياض تعلن عن هذه الوظائف

الراتب 17 ألف ريال.. السفارة البريطانية في الرياض تعلن عن هذه الوظائف
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السفارة البريطانية في الرياض، عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف إدارية شاغرة للعمل بمقر السفارة بمدينة الرياض، مشيرة إلى أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

– مستشار أول (استثمار الخدمات المالية والمهنية).

(Financial and Professional Services Investment)

* المؤهلات والخبرات:

1 – درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال أو تخصصات ذات صلة.

2 – خبرة سابقة في مجال الاستثمارات وتطوير الأعمال.

3 – القدرة على العمل على جميع المستويات التنظيمية.

4 – خبرة في تطوير العلاقات والتأثير مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص.

5 – مهارات اتصال ممتازة باللغة الإنجليزية.

6 – القدرة على التنسيق والمساهمة في تطوير الإستراتيجية وتخطيط الأعمال.

7 – مهارات تقنية المعلومات واتقان تطبيقات Microsoft Office (Excel ، Word ، Outlook ، Teams).

* نطاق الراتب:

– راتب شهري: (17763 ريال).

* طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للسفارة:

رابط التقديم:

(اضغط هنا)

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