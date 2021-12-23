الراتب 17 ألف ريال.. السفارة البريطانية في الرياض تعلن عن هذه الوظائف

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أعلنت السفارة البريطانية في الرياض، عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف إدارية شاغرة للعمل بمقر السفارة بمدينة الرياض، مشيرة إلى أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

– مستشار أول (استثمار الخدمات المالية والمهنية).

(Financial and Professional Services Investment)

* المؤهلات والخبرات:

1 – درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال أو تخصصات ذات صلة.

2 – خبرة سابقة في مجال الاستثمارات وتطوير الأعمال.

3 – القدرة على العمل على جميع المستويات التنظيمية.

4 – خبرة في تطوير العلاقات والتأثير مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص.

5 – مهارات اتصال ممتازة باللغة الإنجليزية.

6 – القدرة على التنسيق والمساهمة في تطوير الإستراتيجية وتخطيط الأعمال.

7 – مهارات تقنية المعلومات واتقان تطبيقات Microsoft Office (Excel ، Word ، Outlook ، Teams).

* نطاق الراتب:

– راتب شهري: (17763 ريال).

* طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للسفارة:

رابط التقديم:

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