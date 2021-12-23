في دولة خليجية.. قرار جديد بشأن المتلقين للجرعة الثالثة من لقاحات كورونا

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أنها قررت توسيع فئات المتلقين للجرعة التعزيزية الثالثة من لقاحات فيروس كورونا لتشمل الفئة العمرية 16 سنة فما فوق.

وأكد المتحدث باسم الوزارة عبدالله السند، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لمواكبة التطورات الصحية العالمية، والخطوات الوقائية لصحة وسلامة المجتمع، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضح أنه تم تخصيص 18 مركزا إضافيا للرعاية الصحية الأولية، لتقديم الجرعة التعزيزية بشكل إجمالي، و36 مركزا حسب الموعد المحدد مسبقا عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وفي وقت سابق قررت السلطات الصحية اعتبار كل من مضى على تطعيمه 9 أشهر ضد كورونا غير محصن، في حالة عدم تلقيه الجرعة المعززة.

كما تم فرض الحجر المنزلي على العائدين من السفر إلى البلاد، وإلزام جميع المسافرين القادمين تقديم نتيجة فحص PCR سلبية قبل الوصول إلى الكويت بمدة لا تزيد عن 48 ساعة من تاريخ الفحص.