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توضيح مهم من «سكني» بشأن موعد إيداع الدعم للمستفيدين لشهر ديسمبر

توضيح مهم من «سكني» بشأن موعد إيداع الدعم للمستفيدين لشهر ديسمبر
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تواصل – فريق التحرير:

استفسر العديد من مستفيدي برنامج “سكني”، اليوم الخميس، عن موعد إيداع الدعم السكني لشهر ديسمبر 2021 في حساباتهم، خاصة أن موعد الإيداع يوافق 24 من كل شهر ميلادي، وهو الذي يوافق هذا الشهر يوم غدٍ الجمعة الإجازة الرسمية.

من جانبه، رد حساب العناية بالمستفيدين لبرنامج “سكني” عبر “تويتر” على استفسارات المواطنين، بأنه يتم إيداع الدعم السكني في يوم 24 من كل شهر ميلادي، وفي حال لم يتم إيداع الدعم في مدة أقصاها 3 أيام عمل من تاريخ 24، يتم التواصل مع البرنامج ليتمكن من مساعدة المستفيد.

وأضاف الحساب رداً على أحد المغردين الذي استفسر عن موعد إيداع الدعم السكني هذا الشهر: “لا يزال العمل قائم على إيداع مبالغ الدعم لأهالينا المستفيدين، وسيتم إشعارك بالإيداع في أقرب مدة ممكنة”.

وتابع: “سيتم إشعارك برسالة نصية فور الإيداع، كما نأمل مراعاة أيام إجازة الأسبوع في ذلك، حال لم يتم إيداع الدعم في مدة أقصاها 3 أيام من حسم القسط، نأمل التواصل معنا كي نتمكن من خدمتك”.

وطرح أحد المستفيدين سؤالاً لحساب برنامج سكني قال فيه: “المعروف إذا وافق الدعم أو الراتب الجمعة يقدم للخميس، فلماذا التأخير ليوم الأحد؟، ليرد الحساب: “تأكد أن خدمة أهالينا المستفيدين غايتنا، ونسعى إلى الإيداع في أقرب مدة ممكنة، كما نسعد باستقبال كل مقترح يخدم أهالينا المستفيدين، وتأكد بأننا سنوصل اقتراحك للمسؤولين، وفي حال كان لديك أي اقتراحات أخرى نتشرف باستقبالها عبر الرابط (هنا

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