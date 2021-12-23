خبيرة توصي بتجنب هذه الأطعمة: تُسبب الانتفاخ

تواصل – وكالات:

كشفت اختصاصية التغذية، سفيتلانا فوس، أن منتجات الألبان والحليب والجبن القريش والسكر والحلويات عمومًا، تأتي على رأس قائمة الأطعمة التي تسبب الانتفاخ.

وأوضحت أن سبب الإحساس بالانتفاخ هو الأطعمة التي تحتوي على الكثير من النشا، كالحبوب والخبز والمعكرونة والذرة والأرز والبقوليات والألياف والخضروات النيئة والفواكه والمكسرات، حسب “سبوتنيك”.

وأضافت خبيرة التغذية أن سوء المضغ وشرب الكثير من الماء أثناء الطعام كلها أسباب طبيعية للإحساس بالانتفاخ، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من قلة النشاط البدني والذين يأكلون بشكل غير منتظم، يشعرون دوما بالانتفاخ.

وحذرت الأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى والتهاب البنكرياس وتفاقم قرحة المعدة بأن يتجنبوا تناول الملفوف الأبيض، لما تحتويه هذه الخضراوات من مادة البيورين التي تؤثر سلبًا على صحتهم العامة.