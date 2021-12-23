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«أسترازينكا»: الجرعة الثالثة تعزز الأجسام المضادة لمتحور أوميكرون

«أسترازينكا»: الجرعة الثالثة تعزز الأجسام المضادة لمتحور أوميكرون
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الأدوية البريطانية أسترازينكا، أن الجرعة الثالثة تعزز بشكل كبير الأجسام المضادة لمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”.

وقبل أيام بدأت الشركة في إنتاج لقاح مضاد للسلالة الجددة بالتعاون مع جامعة أوكسفورد.

فيما أفادت شركة الأدوية الأمريكية “موديرنا”، أن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا تؤدي إلى زيادة مستويات الأجسام المضادة ضد المتغير الجديد، مؤكدة أن نتائج التجارب السريرية كلها جاءت مطمئنة.

وأكدت وزارة الصحة، على أهمية تلقي الجرعة التنشيطية للوقاية من تحورات كورونا المستجدة، مشددة على ضرورة توخي الحذر والعمل على الحد من انتشار الفيروس، عن طريق التقيد بالإجراءات الاحترازية، والمسارعة في استكمال وتلقي الجرعات المستحقة، والحصول على الجرعات التنشيطية التي تقوي من مستويات الأجسام المضادة للفيروسات.

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