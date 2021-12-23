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بقوة 5.4 ريختر.. زلزال يضرب شمال المغرب

بقوة 5.4 ريختر.. زلزال يضرب شمال المغرب
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تواصل – وكالات:

ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر اليوم، إقليم الحسيمة شمال المغرب.

وأوضح المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء، أن الزلزال وقع فجر اليوم على عمق 17 كيلو مترًا، مشيرًا إلى عدم وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال حتى الآن.

وأفادت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن مركز الزالزال كان في منطقة ساحل جماعة أولاد أمغار بإقليم الدريوش.

وأشارت إلى أن الزلزال سُجل على عمق 6 كلم، عند التقاء خط العرض 35.584 درجة شمالًا وخط الطول 3.609 درجة غربًا، في تمام الساعة التاسعة و51 دقيقة بتوقيت جرينيتش.

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