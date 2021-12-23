مفاجآت وأسرار.. حسن إيرلو وعبد الرضا شهلائي شخص واحد!

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة خبر تم نشره في وسائل إعلام إيرانية، تؤكد أن حسن إيرلو وعبدالرضا شهلائي هما ذات الشخص.

وتناقلت مواقع التواصل، أنباء عن تراجع وكالة الأنباء الإيرانية “إيرنا”، وحذفها لتقرير أوردت فيه أن حسن إيرلو وعبدالرضا شهلائي الإرهابي المطلوب أمريكيًا هما شخص واحد.

وشهلائي ضابط في فيلق القدس، متهم بتهريب المتفجرات إلى كربلاء بالعراق، والتآمر لقتل عادل الجبير سفير المملكة في واشنطن آنذاك في مقهى ميلانو عام 2012.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وضعت مكافأة مقدارها 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات بشأن شهلائي.

يأتي هذا بعد يوم من تشييع جنازة مندوب إيران وقائد معارك مليشيات الحوثي في اليمن حسن إيرلو، الذي قتل في غارة لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وأعلنت إيران أنه مات متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

فيما أكدت وسائل إعلام إيرانية منها؛ موقع “كيهان” أن مغادرته اليمن للعلاج جراء إصابته بكورونا هي أخبار كاذبة،وأنه لقى مصرعه جراء إصابته بغارة للتحالف في اليمن، بعدما أصيب بجروح في مناطق الصراع مع مليشيات الحوثي.