الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مفاجآت وأسرار.. حسن إيرلو وعبد الرضا شهلائي شخص واحد!

مفاجآت وأسرار.. حسن إيرلو وعبد الرضا شهلائي شخص واحد!
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة خبر تم نشره في وسائل إعلام إيرانية، تؤكد أن حسن إيرلو وعبدالرضا شهلائي هما ذات الشخص.

وتناقلت مواقع التواصل، أنباء عن تراجع وكالة الأنباء الإيرانية “إيرنا”، وحذفها لتقرير أوردت فيه أن حسن إيرلو وعبدالرضا شهلائي الإرهابي المطلوب أمريكيًا هما شخص واحد.

وشهلائي ضابط في فيلق القدس، متهم بتهريب المتفجرات إلى كربلاء بالعراق، والتآمر لقتل عادل الجبير سفير المملكة في واشنطن آنذاك في مقهى ميلانو عام 2012.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وضعت مكافأة مقدارها 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات بشأن شهلائي.

يأتي هذا بعد يوم من تشييع جنازة مندوب إيران وقائد معارك مليشيات الحوثي في اليمن حسن إيرلو، الذي قتل في غارة لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وأعلنت إيران أنه مات متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

فيما أكدت وسائل إعلام إيرانية منها؛ موقع “كيهان” أن مغادرته اليمن للعلاج جراء إصابته بكورونا هي أخبار كاذبة،وأنه لقى مصرعه جراء إصابته بغارة للتحالف في اليمن، بعدما أصيب بجروح في مناطق الصراع مع مليشيات الحوثي.

مواد ذات صلة

في دولة خليجية.. قرار جديد بشأن المتلقين للجرعة الثالثة من لقاحات كورونا

في دولة خليجية.. قرار جديد بشأن المتلقين للجرعة الثالثة من لقاحات كورونا

«أسترازينكا»: الجرعة الثالثة تعزز الأجسام المضادة لمتحور أوميكرون

«أسترازينكا»: الجرعة الثالثة تعزز الأجسام المضادة لمتحور أوميكرون

«خامنئي» يصدر بيانًا بشأن مصرع «حسن إيرلو».. ماذا قال؟

«خامنئي» يصدر بيانًا بشأن مصرع «حسن إيرلو».. ماذا قال؟

الصين تسجل 100 إصابة جديدة بكورونا.. وتفرض عمليات إغلاق واسعة

الصين تسجل 100 إصابة جديدة بكورونا.. وتفرض عمليات إغلاق واسعة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>