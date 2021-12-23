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الانحراف المميت.. تفاصيل جديدة وصورة توثق بداية حادث دهس «نسرين النوفل»

الانحراف المميت.. تفاصيل جديدة وصورة توثق بداية حادث دهس «نسرين النوفل»
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تواصل – فريق التحرير:

مازال حادث دهس المعلمة “نسرين النوفل” وطفلتيها، يتصدر الترند في المملكة ويحظى بتفاعل واسع من المغردين على موقع “تويتر” بعد أيام من وقوع الحادث.

ونشر الإعلامي “عبدالله البرقاوي” صورة عبر حسابه على “تويتر” توثق اللحظة الأولى لبداية الحادث، وعلق عليها قائلاً: “صورة للانحراف المميت.. بداية الحادث بانحراف المركبة التي دهست المعلمة #نسرين_النوفل وبناتها، وتسبب في دخولها للعناية المركزة، وفقدها لابنتيها جنى ولين”.

وأضاف: “أختكم بحاجة للدعاء، دعواتكم لها بالشفاء العاجل، ونسأل الله أن يرحم الفقيدتين ويلهم والدتهن وذويهن الصبر والسلوان”.

من جانبه، أعاد شقيقها طارق النوفل نشر خبر لإحدى الصحف المحلية التي ذكرت أن كاميرات المراقبة في موقع الحادث رصدت أن المعلمة “نسرين النوفل” وبناتها واثنتان من قريباتها كانوا يسيرون جوار مركبات متوقفة على الرصيف، وبشكل مفاجئ انحرفت مركبة لتتجه وترتطم بمركبة متوقفة جوار الطريق ثم بالمعلمة وبناتها، وانحرفت بعدها لتصطدم بالأشجار”.

وأوضحت مصادر، أن المعلمة نسرين النوفل لازالت ترقد في العناية المركزة، وسط آلاف الدعوات من المغردين والمتابعين بالشفاء العاجل.

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