«خامنئي» يصدر بيانًا بشأن مصرع «حسن إيرلو».. ماذا قال؟

تواصل – وكالات:

أصدر المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم، بيانًا بشأن مصرع مندوب إيران وقائد معارك مليشيات الحوثي في اليمن حسن إيرلو، الذي أعلنت إيران عن مصرعه يوم الثلاثاء الماضي.

وقدم خامنئي التعزية لأسرة إيرلو، واعترف في بيانه الذي صدر اليوم، بمقتل شقيقين لحسن إيرلو في وقت سابق، حسب وكالة أنباء “إرنا”.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد زادة، الثلاثاء، عن مصرع حسن إيرلو، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا – بحسب ما جاء في بيان نشره التلفزيون الإيراني-.

وشيعت أمس الثلاثاء، جنازة “حسن إيرلو”، وحمل المشيعون النعش على الأكتاف بطريقة تقليدية مغايرة لطرق تشييع المتوفين بكورونا.

وأشار مراقبون إلى أن طريقة تشييع الجنازة تعزز من الشكوك حول مصرع “إيرلو”، في الوقت الذي أكد فيه موقع “كيهان” الإيراني أن حسن إيرلو توفي جراء إصابته بغارة للتحالف في اليمن، حيث أصيب بجروح في قصف للتحالف في مناطق الصراع مع الحوثيين، وإن مغادرته اليمن للعلاج جراء إصابته بكورونا هي أخبار كاذبة.