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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، توفر وظائف صحية وأكاديمية لحملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

* الوظائف:

1- مساعد جراحة أسنان (وظيفتان):

– دبلوم (مساعد جراحة أسنان).

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– مكان العمل (إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج).

2- سكرتارية طبية (وظيفتان):

– دبلوم (سكرتارية طبية).

– خبرة لا تقل عن سنتين.

– مكان العمل (إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج).

3- أستاذ مساعد (تقنية التخدير):

– درجة الدكتوراه في تخصص (التخدير).

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمحاضر.

– مكان العمل (كلية الأمير سلطان الصحية العسكرية بالظهران).

4- استشاري باطنية:

– باطنية عامة.

– مكان العمل (مستشفي الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة).

* طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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