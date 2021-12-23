لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، توفر وظائف صحية وأكاديمية لحملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
* الوظائف:
1- مساعد جراحة أسنان (وظيفتان):
– دبلوم (مساعد جراحة أسنان).
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
– مكان العمل (إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج).
2- سكرتارية طبية (وظيفتان):
– دبلوم (سكرتارية طبية).
– خبرة لا تقل عن سنتين.
– مكان العمل (إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج).
3- أستاذ مساعد (تقنية التخدير):
– درجة الدكتوراه في تخصص (التخدير).
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمحاضر.
– مكان العمل (كلية الأمير سلطان الصحية العسكرية بالظهران).
4- استشاري باطنية:
– باطنية عامة.
– مكان العمل (مستشفي الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة).
* طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: