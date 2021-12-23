الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بالفيديو.. اشتباكات بين الأهالي وقوات الطوارئ الدولية جنوب لبنان

بالفيديو.. اشتباكات بين الأهالي وقوات الطوارئ الدولية جنوب لبنان
0

تواصل – وكالات:

شهدت بلدة شقرا الواقعة جنوب لبنان، اشتباكات بين الأهالي وقوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل”،

وذكرت وسائل إعلام محلية أن دورية تابعة لقوات “اليونيفيل” تعرضت للرشق بالحجارة والتكسير من قبل الأهالي، احتجاجًا على قيام عناصر من القوات الدولية بتصوير أماكن داخل البلدة، حسب “سبوتنيك”.

وأكدت أن الجيش اللبناني تدخل على الفور، لإخراج دورية “اليونيفيل” من البلدة بعد إجبارها على الانسحاب من قبل الأهالي.

من ناحيتها علقت نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ”اليونيفيل”، كانديس آرديل، على الحادث بقولها: إن حرمان قوات الطوارئ من حرية الحركة والاعتداء على من يخدمون قضية السلام أمر غير مقبول، وخرق لاتفاقية دولية.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، بأنه يجب أن تتمتع هذه القوات بوصول كامل ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء منطقة عملياتها، على النحو المطلوب والمتفق عليه مع الحكومة اللبنانية.

مواد ذات صلة

رد غير متوقع من جبران باسيل : أنا جبان وبخاف

رد غير متوقع من جبران باسيل : أنا جبان وبخاف

«الاغتيالات واردة».. وزير سابق يحذر من تطور خطير في لبنان

«الاغتيالات واردة».. وزير سابق يحذر من تطور خطير في لبنان

«التصريحات الشاردة تتواصل».. جورج قرداحي يهاجم المملكة أثناء تكريمه

«التصريحات الشاردة تتواصل».. جورج قرداحي يهاجم المملكة أثناء تكريمه

تصريح جديد لرئيس وزراء لبنان تجاه الدول العربية.. ماذا قال؟

تصريح جديد لرئيس وزراء لبنان تجاه الدول العربية.. ماذا قال؟

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>