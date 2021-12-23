خرائط جوجل تُعلن إطلاق خدمة جديدة طال انتظارها

تواصل – وكالات:

أعلن محرك البحث العالمي “جوجل” إضافة خدمة جديدة، طال انتظارها إلى خرائطه الشهيرة التي يستخدمها الملايين حول العالم.

وأوضح أن الخدمة الجديدة والتي تحمل اسم “Busy Area”، تعمل على إبلاغ المستخدمين مسبقًا بحجم الازدحام في منطقة ما.

وأضاف أن الخدمة تُظهر الأمكان المزدحمة القريبة من المكان الذي يوجد فيه المستخدم، وتظهر فوق هذه المناطق عبارة “منطقة مزدحمة”، وأنه يمكن استخدامها بعد تحديث التطبيق على الأجهزة المكتبية والهواتف الذكية، حسب “سكاي نيوز”.

وأشار إلى أن الخطوة الجديدة تساعد كثيرًا المستخدمين في طريقهم إلى أي منطقة حيوية مشهورة بالزحام، حيث يتم النقر على علامة “منطقة مزدحمة”، فيظهر المطاعم والمحال التجارية البارزة في المكان، مع جدول يوضح تفاصيل الازدحام فيها خلال اليوم.