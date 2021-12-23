«المسند» يتوقع: اليوم أجواء مربعانية نموذجية.. وهذه هي أبرد شهور السنة

تواصل – فريق التحرير:

قال أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، عبد الله المسند: إن شهر ديسمبر ويناير أبرد شهور السنة.

وأضاف المسند أنه وفقًا للبيانات المناخية لأكثر من 35 سنة، يتضح أن شهري ديسمبر ويناير هما أبرد شهور السنة، خاصة العشر الأخيرة من ديسمبر، والعشر الأولى من يناير.

وأوضح عبر حسابه في “تويتر”، أن اليوم يشهد أجواء مربعانية نموذجية، وسماء صافية في معظم المناطق، وأجواء باردة، والصقيع يظهر في الأماكن المفتوحة في الشمال، واستقرار جوي بوجه عام.

وأكد أنه في منتصف المربعانية تقريبًا وبالتحديد في 22 ديسمبر يدخل برد الانصراف ويعنى به انصراف الشمس من تعامدها على مدار الجدي حيث يكون البرد على أشده.

وأشار إلى أنه في أجواء المربعانية يظهر البخار من الفم لشدة البرودة صباحاً، وقد يظهر الندى آخر الليل وفي ساعات الصباح الأولى، وفيها تتساقط أوراق بعض الأشجار، وفي آخرها قد يظهر الفقع إذا كانت الأرض موسومة بأمطار كافية ومبكرة، تتكسر وتتهشم مواسير الماء عند التجمد لأن حجم الماء يزداد بقدر 10% عند التجمد.