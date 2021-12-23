الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«البر الخيرية» بالداير تعلن توفر فرص تطوعية بمسمى «مساعد إداري»

«البر الخيرية» بالداير تعلن توفر فرص تطوعية بمسمى «مساعد إداري»
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية البر الخيرية بمحافظة الداير ممثلة بوحدة التطوع عن توفر فرص تطوعية للشباب، ويمكن الحصول عليها من خلال التسجيل في المنصة.

وقالت جمعية البر بالداير، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن التسجيل في الفرص التطوعية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشارت جمعية البر الخيرية بمحافظة الداير إلى أن الفرص التطوعية بمسمى “مساعد إداري”، ويمكن التسجيل في المنصة للاستفادة من هذه الفرص .

مواد ذات صلة

«بر القوز» تدشن وحدتها التطوعية وفق المعيار الوطني

«بر القوز» تدشن وحدتها التطوعية وفق المعيار الوطني

جمعية البر الخيرية بجازان تطلق مبادرة لتوزيع 25 ألف سلة غذائية و32 ألف بطانية وكسوة شتاء

جمعية البر الخيرية بجازان تطلق مبادرة لتوزيع 25 ألف سلة غذائية و32 ألف بطانية وكسوة شتاء

أكثر من 577 ألف ريال أنفقتها «بر لينة» على مستفيديها خلال شهر أبريل الماضي

أكثر من 577 ألف ريال أنفقتها «بر لينة» على مستفيديها خلال شهر أبريل الماضي

وظائف شاغرة في جمعية «البر الخيرية» بالطوال

وظائف شاغرة في جمعية «البر الخيرية» بالطوال

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة