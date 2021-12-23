«البر الخيرية» بالداير تعلن توفر فرص تطوعية بمسمى «مساعد إداري»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية البر الخيرية بمحافظة الداير ممثلة بوحدة التطوع عن توفر فرص تطوعية للشباب، ويمكن الحصول عليها من خلال التسجيل في المنصة.

وقالت جمعية البر بالداير، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن التسجيل في الفرص التطوعية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشارت جمعية البر الخيرية بمحافظة الداير إلى أن الفرص التطوعية بمسمى “مساعد إداري”، ويمكن التسجيل في المنصة للاستفادة من هذه الفرص .