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قتل شقيقته.. وبعد خروجه من السجن أنهى حياة أخيه والسبب صادم

قتل شقيقته.. وبعد خروجه من السجن أنهى حياة أخيه والسبب صادم
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تواصل- فريق التحرير: 

أقدم ثلاثيني مصري على قتل شقيقته بسبب خلافات أسرية، وبعد حبسه وقضاء مدة العقوبة باسجن 5 سنوات، خرج ليقتل شقيقه في جريمة صدمت الجميع.

وحسب صحيفة اليوم السابع المصرية، قضت محكمة جنايات المنصورة بالسجن 7 سنوات لرجل قتل شقيقه بثلاث طعنات، بعد فترة وجيزة من خروجه من السجن، حيث قضى 5 سنوات بعد إدانته بقتل شقيقته.

وكان رجل بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية قتل شقيقه من الأب، حيث طعنه ثلاث طعنات في القلب والبطن بهدف إزهاق روحه إثر مشاجرة بينهما نتيجة الخلافات الأسرية، وذلك بعد خروجه بفترة وجيزة من قضاء عقوبة السجن 5 سنوات لإدانته بقتل شقيقته عام 2016.

وأشار إلى أن وقائع القضية تعود إلى 10 يونيو 2021 حيث اتهمت النيابة العامة الجاني البالغ 29 سنة بقتل أخيه من الأب، البالغ 26 سنة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لافتا إلى أن الحكم في هذه القضية صدر اليوم.

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