عقوبة موجعة لممرضة قامت بعمليات طعن للمرضى داخل المستشفى

تواصل- فريق التحرير

بعد أن قامت بجرائم وحشية داخل المستشفى قضت محكمة ألمانية، بالسجن 15 عامًا على ممرضة مساعدة تعاني مشكلات نفسية.

وقالت المحكمة إن الممرضة التي تبلغ من العمر 52 عامًا مذنبة بقتل أربعة من نزلاء المركز طعنا ومحاولة قتل ثلاثة آخرين.

وكانت لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة وصفت فيها جرائمها بأنها تتسم بـ”وحشية بالغة”.

الممرضة المساعدة ستسجن في مركز للأمراض النفسية كانت موجودة فيه أصلا منذ توقيفها.

وقد هزّت هذه الجريمة ألمانيا لدى وقوعها في أبريل الماضي، عندما طعنت الممرضة إينيس امرأتين ورجلين تراوح أعمارهم بين 31 و 56 عامًا حتى الموت.

كما هاجمت كذلك ثلاثة أشخاص آخرين مما أدى إلى إصابة امرأة تبلغ 43 عامًا بجروح بالغة.