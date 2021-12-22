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تحذير من حساب «موثّق» باسم الأميرة عادلة بنت عبدالله يوزع مساعدات مالية

تحذير من حساب «موثّق» باسم الأميرة عادلة بنت عبدالله يوزع مساعدات مالية
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تواصل- فريق التحرير:

حذّر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، من حساب “موثّق” يحمل اسم الأميرة عادلة بنت عبدالله آل سعود، يدعو كل من تضرر من جائحة فيروس كورونا المستجد، من التواصل معها للحصول على مساعدات مالية.

وعلى الرغم من كون الحساب “موثّق” عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، إلا أن الأمير عبدالرحمن بن مساعد أكد أنه “مُزيف” ولا يمت إلى الأميرة عادلة بنت عبدالله بأي صلة.

وعلق الحساب الذي يحمل اسم الأميرة على نعي الأمير عبدالرحمن للأمير الراحل نهار بن سعود بن عبدالعزيز- رحمه الله- الذي وافته المنية أمس، :” باسمي الأميرة عادله آل سعود تاج أتقدم لكم بمساعدات مالية لكل الأخوة المتضررين بجائحة كورونا سائلين الله تعالى إن يرفع عنا وعنكم البلاء”.

من جانبه أعاد الأمير عبدالرحمن تغريدة الحساب المزيف باسم الأميرة، وعلق بالقول :” كورونا لها لقاح وعلاج بعون الله .. ولكن المزورين الكذابين أمثالك ماهو علاجهم”.

وأضاف :” لمن لازالت تنطلي عليه أكاذيب هذه الحسابات .. هذا حساب رغم أنه موثق إلّا إنه مزور وليس للأميرة عادلة بنت عبدالله”.

 

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