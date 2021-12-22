أول تعليق للحكومة اليمنية على شحنة السلاح المهربة للحوثي ببحر العرب

تواصل- فريق التحرير

علق وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني علىشحنة السلاحالتي ضبطتها اليومالبحرية الأمريكيةوالتي كانت في طريقها للحوثي.

وقال الإرياني على حسابه في تويتر: إعلان البحرية الأمريكية ضبط شحنة أسلحة ايرانية جديدة على متن سفينة في بحر العرب كانت في طريقها لمليشيا الحوثي الارهابية، يمثل تحديا ايرانيا سافرا لإرادة المجتمع الدولي، وامتداد للعدوان المتواصل على اليمن منذ لحظة الانقلاب، ومضي في تنفيذ أجندتها التدميرية ومشروعها التوسعي في المنطقة.

وأضاف أن النظام الايراني لعب دورا رئيسيا في تقويض جهود التهدئة واحلال السلام في اليمن، والدفع بأداته الحوثية لتصعيد وتيرة الحرب في جبهات مأرب، واستمرار نزيف الدم والمعاناة الإنسانية لليمنيين، وذلك ضمن سياساته لنشر الفوضى والإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتهديد المصالح الدولية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسئولياتهم والضغط على نظام طهران لوقف تهريب الأسلحة للحوثيين والتي تشكل خرقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية.

وكانت البحرية الأمريكية أعلنت قبل ساعات، عن ضبط شحنة أسلحة جديدة مكونة من 1400 بندقية هجومية وأكثر من 260 ألف طلقة ذخيرة أثناء عملية تفتيش في بحر العرب.