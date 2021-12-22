توقعات طقس الخميس.. أمطار وضباب ورياح نشطة و4 مدن تسجل أقل درجة حرارة

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الخميس بمشيئة الله تعالي، نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما توقع المركز، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على أجزاء من شمال ووسط وغرب المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكرعلى المرتفعات الجنوبية الغربية ومرتفعات منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

كما توقعت الأرصاد، أن تسجل كل من القريات وعرعر وتبوك وحائل أقل حرارة في المملكة بواقع 4 درجات مئوية.