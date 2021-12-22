«تعددت البلدان والموت واحد».. موت الفجأة يحصد أرواح 3 لاعبين في لحظات وسط صدمة الجميع (فيديو)

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” وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت”، كانت هذه الآية هي الأكثر تعبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب وفاة 3 لاعبين اليوم في لحظات أثناء ممارسة لعب كرة القدم.

“اختلفت البلدان والموت واحد”، فمن مصر إلى سلطنة عمان انتهاءً بإندونيسيا، حصد الموت أرواح 3 لاعبين كرة قدم أثناء ممارسة اللعبة في لحظات.

العماني مخلد الرقادي

البداية كانت بإعلان وفاة اللاعب العماني مخلد الرقادي،أثناء الإحماء قبل انطلاق مباراة فريقه مع نادي السويق.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، في تغريدة عبر “تويتر”، وفاة اللاعب مخلد الرقادي، مشيرة إلى أنه توفي في المستشفى الذي نقل إليه إثر سقوطه أثناء الإحماء قبل انطلاق مباراة فريقه مع نادي السويق.

وكانت المباراة ضمن الجولة السادسة من دوري “عمانتل” المحلي لكرة القدم وتوفي اللاعب مخلد الرقادي قبل انطلاقها، رحمه الله.

يشار إلى أن مخلد الرقادي عماني الجنسية توفي عن عمر ناهز 29 عاما، وكان مدافعا لناديي مسقط وفنجاء، وكان أيضاً لاعباً في المنتخب الوطني العماني.

المصري أحمد أمين

في الوقت نفسه أعلنت وسائل إعلام مصرية وفاة حارس مرمى بشكل مفاجئ أمام زملائه.

وأكدت وسائل إعلام محلية، وفاة أحمد أمين حارس نادي الرباط والأنوار المصري إثر تعرضه لإغماء مفاجئ عقب مران فريقه.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن أحمد أمين حارس الرباط والأنوار -أحد أندية دوري الدرجة الثالثة- تعرض لإغماء عقب نهاية مران فريقه.

وحاول زملاء اللاعب نقله إلى المستشفى، لكن وافته المنية قبل أن يتم إنقاذه.

وكشف أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق الرباط والأنوار البورسعيدي، تفاصيل وفاة الحارس الشاب أحمد أمين.

وقال إن أحمد انتهى من الحصة التدريبية وذهب إلى غرفة الملابس وفجأة تعرض لحالة إغماء، موضحا أن طبيب الفريق حاول إسعافه ولكن لم ينجح ، الأمر الذى اضطرهم إلى طلب سيارة الإسعاف.

وتابع المدير الفني لفريق الرباط والأنوار “وصلنا لأقرب مستشفى وحاول الأطباء إسعافه ولكن قضاء الله نفذ ليعلنوا وفاة الحارس الشاب بالسكتة القلبية”.

الإندونيسي توفيق رمزي

ولا تمر دقائق على خبر وفاة اللاعبين السابقين حتى أعلن نادي “تورنادو” المشارك في دوري الدرجة الثالثة الإندونيسي لكرة القدم، وفاة حارس مرماه، توفيق رمزي، بعد اصطدامه بأحد لاعبي الخصم أثناء المباراة ضد نادي “فاجانا”.

وأعرب نادي “تورنادو” بعن تعازيه لذوي حارس مرماه توفيق رمزي، البالغ من العمر 20 عاما.

ووثق مقطع فيديو اللحظة المأساوية عندما اصطدام أحد لاعبي الخصم بالحارس الواعد توفيق رمزي الذي كان على عتبة أبواب المنتخب الوطني، حيث كان من المنتظر أن ينضم إلى صفوفه في غضون عامين، لكن حياة حارس المرمى الشاب توقفت بشكل مأساوي.

وتم نقل حارس المرمى إلى المستشفى مصابا بإصابة خطيرة في الرأس وخضع لعملية جراحية عاجلة، ولكنه فارق الحياة.