الجيش الأمريكي يعلن عن لقاح يمكنه التغلب على جميع المتحورات الحالية والمستقبلية

تواصل- وكالات:

يستعد الجيش الأميركي للإعلان رسميًا عن نجاح أول لقاح ضد فيروس كورونا وجميع متحوراته الحالية والمستقبلية، في غضون أسابيع قادمة.

وقال موقع “ديفينس وان” إن الباحثين في معهد “والتر ريد” للأبحاث التابع للجيش الأميركي يتوقعون الإعلان عن نجاح التجارب السريرية البشرية الخاصة باللقاح في غضون عدة أسابيع.

وأضاف أن العمل على تطوير اللقاح استمر لنحو عامين، منذ أن حصل الجيش الأميركي على الحمض النووي للفيروس في بداية عام 2020، واكتملت التجارب على الحيوانات في وقت سابق من هذا العام مع نتائج إيجابية، وفقا لما أعلنه الجيش الأميركي في ديسمبر.

ونقل الموقع عن مدير أبحاث الأمراض المعدية في معهد والتر ريد، كيفون مودجيراد، أن المرحلة الأولى من التجارب البشرية، التي اختبرت اللقاح ضد أوميكرون والمتحورات الأخرى، انتهت هذا الشهر وكانت إيجابية، لكنها لا تزال تخضع للمراجعة النهائية.

ومع ذلك يحتاج اللقاح المبتكر للخضوع لتجارب المرحلتين الثانية والثالثة قبل أن يجري اعتماده بشكل نهائي، وفقا للموقع.

وعلى عكس اللقاحات الحالية، تسمح التقنية المتبعة لإنتاج اللقاح، الذي أطلق عليه اسم “إس بي إف”، للعلماء بإرفاق طفرات مختلفة من سلالات فيروس كورونا.

وقال مودجيراد إن التجارب البشرية للقاح استغرقت وقتا أطول من المتوقع، لأن المختبر كان بحاجة إلى اختباره على الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح أو أصيبوا سابقا بالفيروس.