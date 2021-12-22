هل يلزم إحضار جواز السفر القديم والجديد حال تجديده من قبل العمالة في الخارج؟

تواصل – فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه في حال إتمام تجديد جواز السفر بالنسبة للعاملة في الخارج، يمكن نقل المعلومات الخاصة به عبر منصة أبشر الخاصة بصاحب العمل.

جاء ذلك في رد من الجوازات، في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مغرد قال فيه: “لدي عامله بنجلاديشيه في إجازه في بلادها وغيرت هناك جواز سفرها لجواز جديد هل عند عودتها لابد من وجود الجوازين الجديد والقديم؟

وأجابت الجوازات بقولها “إنه في حال إتمام تجديد جواز السفر يمكنك نقل المعلومات عبر منصة أبشر الخاصة بصاحب العمل”.

وأضافت المديرية العامة للجوازات، أنه “في حال عدم خدمتك يرجى توثيق الملاحظة، وإرسالها من خلال خدمة تواصل المتاحة في منصة أبشر لنتمكن من خدمتك من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)”.