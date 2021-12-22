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الصين تغلق مدينة تضم 13 مليون شخص بعد تفشي الوباء من جديد

الصين تغلق مدينة تضم 13 مليون شخص بعد تفشي الوباء من جديد
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تواصل- وكالات:

نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد والمتحور الجديد، أعلنت الصين فرض إغلاق احترازي على مدينة تضم 13 مليون شخص.

وقالت السلطات في بيان إن على سكان مدينة شيان “البقاء في منازلهم ما لم يكن هناك سبب مقنع” لمغادرتها، موضحة أنه يُسمح لشخص واحد من كل أسرة بالخروج للتسوّق “كل يومين”.

وسجلت الصين أول حالة إصابة بسلالة “أوميكرون” الأسبوع الماضي، لدى شخص في مدينة تيانجين شمال البلاد.

وظهرت موجة من الإغلاقات حول العالم نتيجة تفشي متحور كورونا “أوميكرون” ما تسبب في إيقاف عروض واحتفالات بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية.

كما جرى إيقاف عروض العطلات وإلغاء احتفالات ليلة رأس السنة في باريس، وريو دي جانيرو، ولوس أنجلوس.

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