السجن 4 سنوات لرئيس تونس الأسبق مع النفاذ العاجل

تواصل- وكالات:

أعلنت الوكالة الرسمية التونسية صدور “حكم ابتدائي غيابي على الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي بالسجن 4 سنوات مع النفاذ العاجل”، لإدانته بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”.

وكانت محكمة الاستئناف في تونس قد فتحت بتاريخ 15 أكتوبر الماضي تحقيقا في تصريحات للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، قال فيها إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس أواخر العام الجاري.

وذكر المتحدث باسم المحكمة، الحبيب الترخاني، أن وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بتونس أذن بفتح تحقيق بحق الرئيس الأسبق، بناء على إذن صادر من وزيرة العدل ليلى جفال.

وفي 12 أكتوبر صرّح الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي في حوار مع قناة “فرانس 24” أنه سعى “لإفشال” عقد القمة الفرنكوفونية التي كان من المزمع عقدها في جزيرة جربة الشهر الحالي، معتبرا أن “تنظيمها في بلد يشهد انقلابا هو تأييد للدكتاتورية”.

وعلى إثر هذا التصريح، أعلن الرئيس الحالي قيس سعيد، أنه “سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية”، وذلك في إشارة إلى سفر منصف المرزوقي بجواز سفر دبلوماسي إلى فرنسا، وتصريحاته بشأن القمة الفرنكوفونية.

واعتاد المرزوقي مؤخرا على توجيه انتقادات حادة للرئيس التونسي قيس سعيد في أعقاب قراراته الأخيرة وبينها تعليق عمل البرلمان.