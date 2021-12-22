الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

السجن 4 سنوات لرئيس تونس الأسبق مع النفاذ العاجل

السجن 4 سنوات لرئيس تونس الأسبق مع النفاذ العاجل
0

تواصل- وكالات:

أعلنت الوكالة الرسمية التونسية صدور “حكم ابتدائي غيابي على الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي بالسجن 4 سنوات مع النفاذ العاجل”، لإدانته بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”.

وكانت محكمة الاستئناف في تونس قد فتحت بتاريخ 15 أكتوبر الماضي تحقيقا في تصريحات للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، قال فيها إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس أواخر العام الجاري.

وذكر المتحدث باسم المحكمة، الحبيب الترخاني، أن وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بتونس أذن بفتح تحقيق بحق الرئيس الأسبق، بناء على إذن صادر من وزيرة العدل ليلى جفال.

وفي 12 أكتوبر صرّح الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي في حوار مع قناة “فرانس 24” أنه سعى “لإفشال” عقد القمة الفرنكوفونية التي كان من المزمع عقدها في جزيرة جربة الشهر الحالي، معتبرا أن “تنظيمها في بلد يشهد انقلابا هو تأييد للدكتاتورية”.

وعلى إثر هذا التصريح، أعلن الرئيس الحالي قيس سعيد، أنه “سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية”، وذلك في إشارة إلى سفر منصف المرزوقي بجواز سفر دبلوماسي إلى فرنسا، وتصريحاته بشأن القمة الفرنكوفونية.

واعتاد المرزوقي مؤخرا على توجيه انتقادات حادة للرئيس التونسي قيس سعيد في أعقاب قراراته الأخيرة وبينها تعليق عمل البرلمان.

مواد ذات صلة

دولة عربية تعتقل أخطر عناصر المافيا المطلوبين في إيطاليا

دولة عربية تعتقل أخطر عناصر المافيا المطلوبين في إيطاليا

ماذا قال الرئيس التونسي عن حريق مقر «النهضة»؟

ماذا قال الرئيس التونسي عن حريق مقر «النهضة»؟

جثة تفحّمت.. مقتل وإصابة 19 في حريق مقر «النهضة»

جثة تفحّمت.. مقتل وإصابة 19 في حريق مقر «النهضة»

شاهد.. نشوب حريق بمقر حركة النهضة في تونس

شاهد.. نشوب حريق بمقر حركة النهضة في تونس

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>