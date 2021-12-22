بعد ساعات من وفاة «مخلد الرقادي».. موت الفجأة يُباغت لاعبًا آخر أمام زملائه

تواصل- فريق التحرير:

بعد ساعات قليلة من إعلانوفاة اللاعب العماني مخلد الرقادي،أثناء الإحماء قبل انطلاق مباراة فريقه مع نادي السويق، أعلنت وسائل إعلام مصرية وفاة حارس مرمى بشكل مفاجئ أمام زملائه.

وأكدت وسائل إعلام محلية، وفاة أحمد أمين حارس نادي الرباط والأنوار المصري إثر تعرضه لإغماء مفاجئ عقب مران فريقه.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن أحمد أمين حارس الرباط والأنوار -أحد أندية دوري الدرجة الثالثة- تعرض لإغماء عقب نهاية مران فريقه.

وحاول زملاء اللاعب نقله إلى المستشفى، لكن وافته المنية قبل أن يتم إنقاذه.

وكشف أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق الرباط والأنوار البورسعيدي، تفاصيل وفاة الحارس الشاب أحمد أمين.

وقال إن أحمد انتهى من الحصة التدريبية وذهب إلى غرفة الملابس وفجأة تعرض لحالة إغماء، موضحا أن طبيب الفريق حاول إسعافه ولكن لم ينجح ، الأمر الذى اضطرهم إلى طلب سيارة الإسعاف.

وتابع المدير الفني لفريق الرباط والأنوار “وصلنا لأقرب مستشفى وحاول الأطباء إسعافه ولكن قضاء الله نفذ ليعلنوا وفاة الحارس الشاب بالسكتة القلبية”.

وكانت وكالة الأنباء العمانية، أفادت اليوم الأربعاء، في تغريدة عبر “تويتر”، وفاة اللاعب مخلد الرقادي، مشيرة إلى أنه توفي في المستشفى الذي نقل إليه إثر سقوطه أثناء الإحماء قبل انطلاق مباراة فريقه مع نادي السويق.

وكانت المباراة ضمن الجولة السادسة من دوري “عمانتل” المحلي لكرة القدم وتوفي اللاعب مخلد الرقادي قبل انطلاقها، رحمه الله.

يشار إلى أنمخلد الرقادي عمانيالجنسية توفي عن عمر ناهز 29 عاما، وكان مدافعا لناديي مسقط وفنجاء، وكان أيضاً لاعباً في المنتخب الوطني العماني.