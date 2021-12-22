الصحة العالمية تحذر من «وهم شائع» بشأن فيروس كورونا

تواصل – وكالات:

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء من وهم شائع بشأن فيروس كورونا، مفاده “أن الجرعات المعززة المضادة لكوفيد-19 ستكون كافية لتجاوز الوباء”.

وأوضح المدير العام للمنظمة الأممية تيدروس أدانوم غبرييسوس في مؤتمر صحفي في جنيف: “أنه لا يمكن لأي بلد، أي بلد، أن يتجاوز الوباء بفضل الجرعات المعززة. هذه الجرعات لن تعطي الضوء الأخضر للاحتفال (بالانتصار على الوباء) كما سبق أن توقعنا”.

وأشار إلى أن “برامج التعزيز من دون التمييز قد تؤدي إلى إطالة أمد الوباء عوضا عن وضع حد له، وذلك عبر تحويل اللقاحات المتوفرة إلى بلدان ذات نسبة تلقيح عالية، ما يمنح الفيروس إمكان التفشي والتحول في شكل أكبر”.

وتابع : “من المهم أن نتذكر أن معظم حالات الاستشفاء والوفيات سجلت بين من لم يتلقوا اللقاح، لا بين من تخلفوا عن الجرعة المعززة. يجب أن نكون واضحين جدا لجهة أن اللقاحات تبقى فعالة ضد “دلتا” و”أوميكرون”.

وفي سياق متصل، قالت لجنة الخبراء في منظمة الصحة المعنية بسياسة التلقيح أن ما لا يقل عن 126 دولة أعطت تعليماتها بوجوب الجرعة المعززة أو لقاح إضافي (للاطفال مثلا)، وباشرت 120 من هذه الدول حملات التطعيم المعزز.

وأضافت اللجنة في تقرير أصدرته في وقت سابق اليوم أن معظم هذه الدول إما غنية وإما متوسطة الدخل في حين أن “أي بلد فقير لم يعتمد حتى الآن برنامج الجرعات المعززة”.